Tour de Burgos - Bastien Tronchon remporte la 3e étape, Pavel Sivakov nouveau leader

Le Français Bastien Tronchon (AG2R Citroën Team) a remporté la 3e étape de la 44e édition du Tour de Burgos cycliste (2.Pro) disputée jeudi sur 156 km entre Quintana Martin Galindez et Villarcayo. Le stagiaire de l'équipe AG2R Citroën Team, 20 ans, a devancé au sprint son compagnon d'échappée, le Franco-Russe Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers)?, qui s'est emparé du maillot de leader que détenait le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) depuis sa victoire lors de l'étape d'ouverture de mardi.

La course s'est jouée, comme prévu, durant la montée du Picon Blanco, col hors catégorie long de 7,9 km à 9,2% de déclivité moyenne, placé à 39 km de l'arrivée. Tronchon et l'Espagnol Joel Nicolau furent les derniers rescapés d'une échappée matinale à être repris par Sivakov, sorti du peloton en compagnie du Colombien Miguel Angel Lopez, que les trois hommes lâchaient en cours de route. Nicolau lâché également, le stagiaire de la formation AG2R a profité du sillage de Sivakov qui jouait le général pour décrocher son 1er succès professionnel. Le vétéran espagnol Alejandro Valaverde a gagné le sprint du peloton 28 secondes derrière les deux échappés. Au classement général, Sivakov s'est forgé une avance de 23 secondes sur Buitrago, le Portugais Ruben Guerreiro pointant 3e à 26 secondes. Côté belge, Laurens De Plus est 9e et Ilan Van Wilder 10e, tous deux à 28 secondes. (Belga)