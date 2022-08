Vingt-deux nouveaux radars-tronçons fédéraux en service à l'automne

D'ici la fin du mois d'octobre, 22 nouveaux radars de contrôle de vitesse par tronçons devraient être actifs sur des sections fédérales du réseau routier belge. Actuellement, on en dénombre 43 sur des sections dites fédérales du réseau (auto)routier, selon le quotidien Het Nieuwsblad. L'information a été confirmée jeudi par le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld).Selon celui-ci, aucun quota n'est plus utilisé pour les 43 systèmes actifs sur des sections fédérales. D'ici la fin de l'été, les cinq radars-tronçons qui recourent encore à une marge de tolérance devraient l'avoir abandonnée, lit-on dans une réponse du ministre de la Justice à une question écrite du député MR Philippe Pivin. Pour la première fois, aucun quota ni aucune marge de tolérance ne seront appliqués, mais uniquement des marges "techniques", a précisé jeudi le cabinet du ministre. En février 2021, seuls deux radars-tronçons étaient actifs sur des sections fédérales en Belgique. En octobre 2021, il y en avait 22, dont dix avec des marges de tolérance et quatre avec des quotas. En octobre prochain, quelque 65 dispositifs de ce type devraient fonctionner en permanence. "En termes de sécurité routière, notre pays obtient de moins bons résultats que ses voisins, mais aussi que l'Espagne et l'Italie", a commenté le cabinet du ministre Van Quickenborne. (Belga)