BNXT League - Anvers recrute l'ancien joueur de Mons Arik Smith

Anvers a poursuivi son recrutement en vue de la prochaine saison avec l'arrivée de l'arrière américain Arik Smith, a annoncé vendredi le club anversois de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball.

Smith, 28 ans, n'est pas un inconnu en Belgique car il a déjà porté le maillot de Mons entre 2019 et 2021, menant les Montois en finale des playoffs en 2021. La saison dernière, il a joué pour Fabriano en deuxième division italienne où il a compilé 15,5 points, 2,8 rebonds et 2,2 assits de moyenne. "Avec l'arrivée d'Arik, l'équipe du coach Ivica Skelin est presque complète. Nous allons bientôt engager un poste 4 pour renforcer le noyau et nous pourrons ensuite débuter la préparation", a écrit Anvers dans son communiqué. (Belga)