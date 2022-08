La Chine annonce "imposer des sanctions" à Nancy Pelosi

La Chine a annoncé vendredi "imposer des sanctions" à la cheffe des députés américains Nancy Pelosi et à sa "famille proche" après sa visite à Taïwan, qui a déclenché la colère de Pékin et le lancement de vastes manoeuvres militaires.

Par sa visite, Mme Pelosi s'est "gravement ingérée dans les affaires intérieures de la Chine et a porté atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale", a indiqué le ministère des Affaires étrangères, sans donner de détails sur ces sanctions. Ces dernières années, la Chine a imposé des sanctions à de nombreux représentants américains pour avoir agi, selon elle, contre ses intérêts et s'être exprimé sur les droits humains concernant Hong Kong et le Xinjiang (nord-ouest), parfois sans spécifier la nature de ces sanctions. En mars, Pékin avait appliqué des restrictions de visas à une liste non publique de fonctionnaires américains qui auraient "inventé des mensonges sur des questions de droits humains impliquant la Chine". L'ex-secrétaire d'État américain Mike Pompeo, ainsi que Peter Navarro, qui avait été conseiller commercial auprès de Donald Trump, ont eux aussi été sanctionnés par le passé: ils ont interdiction d'entrer en Chine ou de faire des affaires avec des entreprises chinoises. La Chine, qui considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire, a lancé jeudi, en réaction à la visite de Mme Pelosi, les plus importants exercices militaires de son histoire autour de l'île, qui vont durer jusqu'à dimanche. (Belga)