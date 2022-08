L'Allemande Gesa Krause ne défendra pas son titre sur 3.000m steeple

L'Allemande Gesa Krause, double tenante du titre du 3.000m steeple, ne défendra pas son titre lors de l'Euro d'athlétisme, organisé dans le cadre des Championnats européens de Munich.

"Mon état de santé a une origine plus profonde qui ne me permet pas une solution rapide", a expliqué Krause vendredi sur Instagram. "Cela a été difficile de prendre cette décision, mais après avoir consulté mon entraîneur et mon équipe médicale, je sais que c'est la seule chose à faire. Mon corps n'est pas en mesure de faire de la compétition pour l'instant, et mon rétablissement est la priorité." Krause a remporté les titres européens en 2016 et 2018 et avait décroché le bronze aux Mondiaux en 2015 et 2019. Elle a terminé à la dernière place de la finale aux récents Mondiaux d'Eugene. L'Euro d'athlétisme se déroule du 15 au 21 août dans le cadre des Championnats européens de Munich (11-21 août), qui réunissent les championnats continentaux de neuf sports. (Belga)