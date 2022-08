Scènes de panique après des coups de feu dans le plus grand centre commercial américain

Des coups de feu ont créé la panique jeudi dans le "Mall of America", le plus grand centre commercial du pays situé dans la banlieue de Minneapolis (Nord), selon la police qui a indiqué intervenir sur un "incident en cours".Des images circulant sur les réseaux sociaux, qui ne pouvaient être immédiatement authentifiées, montraient des familles quittant en courant le gigantesque complexe commercial, qui compte pas moins de 500 magasins. "Le Mall of America est actuellement sous confinement", a tweeté la direction du centre, précisant qu'il s'agit d'un incident "isolé", limité à un magasin qu'elle n'a pas identifié. "Merci de rester dans un lieu sûr jusqu'à ce que les mesures de sécurité soient levées", ajoute la direction du centre commercial. Une vidéo postée sur Twitter semble montrer une personne pénétrant en criant dans un magasin Nike. Plusieurs coups de feu résonnent peu après. Sur une autre vidéo, on voit des familles apeurées emmenant en courant des enfants en poussette ou les tirant par la main, pendant que des gardes patrouillent les lieux, leurs armes dégainées. On entend un message transmis par haut-parleurs: "attention, si vous n'êtes pas encore en lieu sûr, cherchez un abri immédiatement". "Nous intervenons actuellement sur un incident du côté nord du Mall of America", a tweeté la police de Bloomington, banlieue sud de Minneapolis, dans le Minnesota. "De nombreux policiers sont sur place", a précisé la police sans faire état de victimes. (Belga)