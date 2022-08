Thaïlande: treize morts dans l'incendie d'une boîte de nuit

Un incendie dans une boîte de nuit près de la ville touristique de Pattaya, au sud-est de Bangkok, a fait au moins 13 morts et 40 blessés, selon un bilan des secours locaux.Le sinistre s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi à une heure du matin (18H00 GMT) au Mountain B, dans le district de Sattahip, a déclaré à l'AFP un membre de l'équipe de secours de la Fondation Sawang Rojanathammasathan. Le feu a été contenu vers 4 heures du matin, d'après cette source. Une vidéo diffusée par les équipes de secours montre le bâtiment en flammes duquel essayent de s'échapper plusieurs personnes, au milieu d'une épaisse fumée noire. Les règles élémentaires de sécurité sont fréquemment ignorées en Thaïlande, destination très prisée des touristes occidentaux et asiatiques. Lors du réveillon du 1er janvier 2009, un incendie dans une discothèque de Bangkok, le Santika, avait fait 67 morts, et de nombreux touristes occidentaux avaient été blessés. L'incendie avait pris à cause de feux d'artifice tirés au moment où se produisait le groupe de rock "Burn". Le propriétaire de l'établissement avait été condamné pour négligence à trois ans de prison. En 2012, quatre personnes avaient péri dans l'incendie d'une discothèque dans la ville touristique de Phukhet (sud), provoqué par un problème électrique. (Belga)