ATP Los Cabos - Daniil Medvedev et le tenant du titre Cameron Norrie en finale

Le N.1 mondial Daniil Medvedev, qui fait à Los Cabos son retour à la compétition après un mois et demi d'absence, s'est qualifié avec autorité pour la finale du tournoi mexicain sur surface dure dotée de 822.110 dollars, en battant 7-6 (7/0), 6-1 le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 38), vendredi.

Le Russe tentera de remporter le 14e titre de sa carrière et le premier de la saison sur le circuit ATP. Il affrontera en finale Cameron Norrie (ATP 12), demi-finaliste à Wimbledon en juillet et tenant du titre dans le tournoi mexicain, qui a battu dans l'autre demie, le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9), 6-4, 3-6, 6-3. Le Britannique de 23 ans sera lui en quête de son 3e titre de la saison après ses victoires à Lyon et Delray Beach. Il compte 4 tournois ATP à son palmarès. Medvedev n'a pas pu participer au Grand Chelem londonien cette année, les organisateurs du tournoi britannique n'ayant pas autorisé les Russes et Bélarusses à y prendre part, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Le Russe a pour objectif majeur l'US Open, dont il est tenant du titre et qui débutera à la fin du mois. Medvedev est assuré de rester N.1 mondial au moins jusqu'à la fin du dernier Grand Chelem de la saison. (Belga)