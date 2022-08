Les Belges à l'étranger - Monaco débute sa saison par un succès à Strasbourg

Monaco, entraîné par Philippe Clement, a débuté sa saison de Ligue 1 avec un succès 1-2 sur le terrain de Strasbourg pour la première journée du championnat de France de football samedi. Eliot Matazo est monté au jeu à la 87e minute pour les Monégasques tandis que Matz Sels a joué toute la rencontre dans le but strasbourgeois.

L'ancien joueur du Club de Bruges Krépin Diatta a donné l'avantage au Club de Bruges en fin de première période (43e). L'ASM a ensuite doublé la mise peu après le repos via Sofiane Diop (53e) avant que Strasbourg ne réduise la marque grâce à Habibou Diallo (65e). Dans les arrêts de jeu, Diallo a pensé offrir un point à Strasbourg mais son but a été annulé par le VAR pour un hors-jeu (90e+5). Aux Pays-Bas, Mickael Tirpan a joué toute la rencontre dans la défaite du Fortuna Sittard face à l'Ajax Amsterdam en ouverture du championnat des Pays-Bas. Kenneth Taylor (48e), Devyne Rensch (51e) et Brian Brobbey (62e) ont inscrit les buts ajacides après le but d'ouverture de Paul Gladon (6e). Burak Yilmaz a réduit l'écart en fin de match (87e). (Belga)