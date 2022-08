Les premiers bouchons se forment en France

Les premiers bouchons se formaient sur les routes françaises samedi matin, alors que le week-end est classé, dans le sens des départs, rouge dans la majorité du pays et noir dans le sud-est de l'Hexagone par Bison Futé. À 09h39, l'organe officiel d'information trafic comptabilisait 288 kilomètres de bouchons cumulés sur le réseau routier national français.

L'organisation de mobilité belge VAB comptait, elle, plus de deux heures d'embouteillages sur la route vers la côte atlantique, passant par Bordeaux. Toujours selon le VAB, il faut compter 1h45 de trajet supplémentaire sur l'A7 Lyon-Orange et 15 minutes de bouchons depuis Orange jusqu'à la frontière espagnole. Pour le tunnel du Mont Blanc, il faut s'armer de patience, le temps de parcours étant allongé de 45 minutes. Bison Futé a classé le samedi rouge dans le sens des départs en France, et même noir pour les départements du sud-est. La journée est aussi colorée de rouge dans le sens des retours, pour ce deuxième week-end de chassé-croisé. L'Allemagne compose également avec des routes encombrées vers le sud du pays. Les perturbations les plus importantes se concentrent sur l'A8 Karlsruhe-Stuttgart, où le temps de parcours est allongé de 54 minutes. (Belga)