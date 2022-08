Mondiaux d'athlétisme U20 - Mimoun Abdoul Wahab 6e en finale du 400m haies et Noah Konteh 12e en finale du 3.000m

Mimoun Abdoul Wahab a pris la 6e place en finale du 400m haies des championnats du monde d'athlétisme pour les moins de 20 ans, vendredi à Cali en Colombie.

Pour sa première finale internationale, Mimoun Abdoul Wahab, 18 ans, a couru en 50.20 et bat encore son record personnel dans une course remportée par le Turc Ismail Nezir en 48.84. L'athlète verviétois (Hautes Fagnes) avait déjà pulvérisé son record personnel en demi-finales en 50.45, battant le record francophone junior de la LBFA et détenant désormais le troisième chrono national chez les juniors derrière Stef Vanhaeren (50.01) et Alain Cuyper (50.15). Sur 3.000m, Noah Konteh, 18 ans, originaire de Brasschaat, qui dispose d'un record personnel à 8:04.87, a couru en 8:18.61 pour prendre la 12e place. La victoire est revenue à l'Ethiopien Melkeneh Azize en 7:44.06. Plus tôt dans la journée, Andreas De Lathauwer, avec un lancer à 51m01 (22e sur 23), n'avait pu se qualifier pour la finale du disque. (Belga)