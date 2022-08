Mondiaux d'équitation - La Belgique 13e après le passage de Domien Michiels et Lore Vandeborne

Après le passage de 46 des 93 cavaliers prévus pour l'épreuve de dressage des championnats du monde d'équitation, la Belgique occupait la 13e place à l'issue de la première des deux journées.

Deux combinaisons belges ont pu faire leur preuve samedi dans le traditionnel Grand Prix. Domien Michiels, 38 ans, en selle sur Intermezzo van het Meerdalhof, a obtenu un score de 69,596 % (18e), à 9 dixièmes de son record personnel (70,478%). Pour ses premiers Mondiaux, Lore Vandeborne, 26 ans, sur Ikke-Pia van de Bergerhoeve, a récolté une note de 66.910% (30e) assez loin de sa meilleure cote (69.587%). Deux autres cavaliers belges sont au programme dimanche avec Charlotte Defalque, 27 ans, sur Botticceli (13h26) et Larissa Pauluis, 42 ans, avec First-Step Valentin (18h42). Les trois meilleurs scores sont pris en compte pour établir le classement par pays. La Belgique vise une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et doit pour se faire terminer dans le top 6, ou top 7 si la France, automatiquement qualifiée, est parmi les six premiers. La Néerlandaise Dinja Van Liere (Hermes) a signé la meilleure reprise de la journée avec 78,835%. Les Pays-Bas mènent la danse par pays devant l'Allemagne et le Danemark. Dimanche, entrera en lice notamment la nonuple championne du monde Isabell Werth en selle sur Quantaz. L'Allemagne est championne du monde en titre à Tryon aux États-Unis en 2018 où la Belgique avait pris la 9e place. (Belga)