Roman Bezus rejoint l'Omonia Nicosie, l'adversaire de La Gantoise en Europa League

Libre après la fin de son contrat avec La Gantoise, Roman Bezus s'est engagé avec l'Omonia Nicosie, a annoncé le club chypriote samedi sur Twitter.

Bezus, 31 ans, était sans club après la fin de son contrat avec les Buffalos au 30 juin dernier. L'Ukrainien avait rejoint Gand en janvier 2019 en provenance de Saint-Trond, jouant 118 rencontres pour les Buffalos et compilant 17 buts et 18 assists. L'Omonia Nicosie est justement l'adversaire de La Gantoise lors des barrages de l'Europa League. Le match aller est prévu le jeudi 18 août à Gand avant le retour une semaine plus tard. (Belga)