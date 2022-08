Sazka Tour - 3e étape: les classements

Les classements du Sazka Tour (2.1) après la 3e étape courue samedi sur 148,7 km entre Moravska Trebova et Dlouhé Strane.Classement de l'étape 1. Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise) les 148,7 km en 3h49:24 2. Anthon Charmig (Dan) 3. Johannes Staune-Mittet (Nor) 4. Kevin Colleoni (Ita) à 0:02; 5. Filippo Zana (Ita); 6. Lorenzo Rota (Ita); 7. Oscar Onley (G-B) 0:06; 8. Eduardo Sepulveda (Arg) 0:09; 9. Luca Covili (Ita); 10. Riccardo Zoidl (Aut)... 30. Julian Mertens 2:58; 44. Jenno Berckmoes 6:00; 54. Vito Braet 8:35; 75. Remy Mertz 14:08; 87. Kenny Molly 15:15; 89. Rune Herregodts 16:01; 90. Ruben Apers 17:01; 118. Alex Colman 26:07; 127. Johan Meens Classement général: 1. Lorenzo Rota (Ita/Intermarché-Wanty Gobert) 13h05:35 2. Anthon Charmig (Dan) à 0:01 3. Kevin Colleoni (Ita) 0:03 4. Filippo Zana (Ita); 5. Oscar Onley (G-B) 0:04; 6. Johannes Staune-Mittet (Nor) 0:09; 7. Archie Ryan (Irl) 0:15; 8. Riccardo Zoidl (Aut) 0:16; 9. Luca Covili (Ita) 0:19; 10. Rein Taaramäe (Est) 0:28... 22. Kamiel Bonneu 3:16; 23. Julian Mertens 3:54; 53. Jenno Berckmoes 13:53; 61. Kenny Molly 16:55; 71. Remy Mertz 21:14; 74. Rune Herregodts 23:19; 76. Vito Braet 23:31; 86. Ruben Apers 28:42; 110. Johan Meens 37:48; 113. Alex Colman 41:05. (Belga)