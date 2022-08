Tchad: le chef de la junte à Doha pour signer un accord de paix avec des rebelles

Le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé vendredi soir au Qatar, avant la signature prévue lundi d'un accord de paix avec des rebelles mais qui pourrait être retardée, ont indiqué des diplomates.Les pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés ont débuté en mars, après plusieurs reports, pour mettre fin à des décennies de troubles et d'instabilité dans ce pays de 16 millions d'habitants, qui a connu plusieurs coups d'État. Au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, tué au front contre des rebelles en avril 2021, son fils, le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, avait été proclamé président à la tête d'un Conseil militaire de transition de 15 généraux. Il avait aussitôt promis des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois, après un "dialogue national inclusif" avec l'opposition politique et les innombrables mouvements rebelles précédé de négociations de paix avec une cinquantaine de groupes armés. Après cinq mois de négociations à Doha, la signature d'un accord de paix entre la junte et des groupes armés est attendue lundi. Toutefois, des sources diplomatiques ont indiqué que des obstacles de dernière minute pourraient conduire à un report de la signature. "Il y a quelques obstacles récents à surmonter avant la signature de l'accord de paix", a déclaré une source diplomatique qui suit les pourparlers. "Une partie du gouvernement tchadien ne soutient pas pleinement les négociations et tente d'entraver la signature de l'accord dans sa forme actuelle", a précisé un autre diplomate. "La délégation du gouvernement tchadien, dirigée par le ministre des Affaires étrangères, a demandé à la dernière minute des modifications dans la formulation de l'accord après qu'il a été accepté par toutes les parties. Cela pourrait entraîner des retards dans la signature", a-t-il ajouté. (Belga)