Trois personnes mortes foudroyées devant la Maison Blanche

Trois personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée après avoir été frappées par la foudre en face de la Maison Blanche jeudi soir à Washington, a confirmé vendredi la police à l'AFP."Deux personnes ont été déclarées mortes après avoir été foudroyées au square Lafayette", à quelques mètres des grilles de la Maison Blanche, a indiqué la police vendredi matin. Il s'agit d'un couple originaire de l'Etat rural du Wisconsin, James Mueller, 76 ans, et Donna Mueller, 75 ans, ont précisé les autorités. Ils étaient en voyage dans la capitale américaine pour fêter leur 56e anniversaire de mariage, a déclaré leur nièce au quotidien local Milwaukee Journal Sentinel. Le décès d'une troisième victime, un homme de 29 ans, a été confirmé vendredi après-midi par la police. La quatrième personne demeurait vendredi matin "dans un état critique", selon la police. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a exprimé ses condoléances aux familles des personnes décédées dans un communiqué vendredi et fait part de "ses prières pour celles qui lutt(aient) encore pour leur vie". La foudre s'est abattue jeudi dans le parc public qui borde la résidence du président américain quelques minutes avant 19H00 (23H00 GMT). Des photos publiées par les pompiers montraient de très nombreux véhicules de secours dans le square parsemé d'arbres, tandis qu'un orage continuait de s'abattre sur Washington. La probabilité d'être frappé par la foudre est de 1 contre 1 million, selon des données des autorités sanitaires américaines. "Dès qu'il y a de la foudre, vous devez vous réfugier dans un endroit sûr. Les arbres, bien entendu, ne sont pas des endroits sûrs", a rappelé le porte-parole des pompiers de Washington, Vito Maggiolo, interrogé par un média local.