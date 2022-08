ATP Los Cabos - Daniil Medvedev s'offre un 1er titre en 2022

Le Russe Daniil Medvedev, N.1 mondial, a remporté son premier tournoi de la saison en battant le Britannique Cameron Norrie (ATP 12) 7-5, 6-0 en 1 heure et 24 minutes, samedi, en finale du tournoi de tennis ATP 250 de Los Cabos, au Mexique.

Lors de ce tournoi sur surface dure dotée de 920.625 dollars, Medvedev effectuait son retour à la compétition après un mois et demi d'absence. Il n'avait en effet pu défendre ses chances à Wimbledon en juillet, les organisateurs du tournoi londonien n'ayant pas autorisé les Russes et Bélarusses à y participer, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Le Russe est apparu dans le bon rythme pour sa reprise, ne concédant aucun set en quatre rencontres durant le tournoi. En finale, seul le premier set a été disputé, Norrie débreakant à deux reprises, dont une fois pour revenir à 5-5 après avoir sauvé deux balles de set. Medvedev a ensuite déroulé, remportant les deux jeux suivants pour gagner le set et infligeant un 6-0 à son adversaire dans le second set. Le Russe, 26 ans, s'offre un 14e titre sur le circuit ATP. Il entame parfaitement son été sur le continent américain durant lequel il défendra deux titres, à l'Open du Canada à Montréal (il s'était imposé à Toronto l'an passé) et à l'US Open, avec le Masters 1.000 de Cincinnati entre les deux. Il est assuré de de rester sur le trône du classement mondial au moins jusqu'à la fin du Grand Chelem new-yorkais. Norrie, 26 ans, visait un troisième titre cette année et un cinquième dans sa carrière. (Belga)