Augusto Fernandez remporte le Grand Prix Moto2 de Silverstone, Baltus 16e

L'Espagnol Augusto Fernandez (Kalex Red Bull KTM Ajo) a remporté dimanche le Grand Prix de Grande-Bretagne Moto2 à Silverstone, douzième manche du championnat du monde. Barry Baltus (Kalex NW Racing GP) a terminé à la porte des points.

Après une trêve estivale d'un mois, le championnat du monde Moto2 a entamé sa deuxième partie de saison dimanche à Silverstone. Si le Warétois Barry Baltus avait entamé le week-end avec un 7e temps lors des Essais Libres 1 le vendredi, il n'a pas su confirmer lors des sessions suivantes. Parti depuis la 21e place sur la grille de départ, il est parvenu à remonter de cinq rangs pour terminer en 16e position. Le pilote belge a raté une nouvelle arrivée dans les points pour 83 petits millièmes. En prenant la tête dans le dernier tour, Augusto Fernandez a privé son compatriote Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up Racing) d'un premier succès en Moto2 alors qu'il avait mené la majeure partie de la course. Grâce à cette victoire, Fernandez devient ainsi le seul leader du championnat puisque l'Italien Celestino Vietti (Kalex Mooney VR46), qui était co-leader avant cette course, a terminé 6e. La prochaine manche aura lieu le 21 août à Spielberg, en Autriche. (Belga)