Championnat du monde de motocross - Jago Geerts remporte le GP de Suède en MX2 et conserve la tête au Mondial

Jago Geerts (Yamaha) a remporté le Grand Prix de Suède en MX2, 15e des 18 épreuves du championnat du monde de motocross dimanche à Uddevalla, alignant une troisième victoire d'affilée en Grand Prix. Il conserve la tête au championnat du monde.

Deuxième de la première manche derrière Tom Vialle (KTM), le pilote limbourgeois, 22 ans, a remporté la seconde devant le Français. Le gain de la deuxième manche est prépondérant pour la victoire en Grand Prix. C'est le 16e succès de Geerts en carrière et le 6e cette saison. Vainqueur en République tchèque à Loket, puis à Lommel pour le Grand Prix de Flandre, Geerts aligne un troisième succès consécutif pour la première fois de sa carrière. Les deux pilotes récoltent 47 points ce week-end tant et si bien que l'écart au classement mondial reste de 23 unités: 637 pour le Belge et 614 pour le Français. L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) est 3e du Grand Prix. Liam Everts (KTM), 8e et 10e en manche, termine de son côté à la 10e place en Suède. Il est 11e au classement du championnat du monde avec 225 unités. Il reste trois Grands Prix à disputer en Finlande le 14 août à Hyvinkää, à St-Jean d'Angely avec le Grand Prix de France le 21 août et le Grand Prix de Turquie pour clôturer le 4 septembre à Afyonkarahisar. (Belga)