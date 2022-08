Cyril Ngonge buteur avec Groningue qui partage contre Volendam

Groningue a partagé l'enjeu contre Volendam (2-2) dimanche pour la 1re journée du championnat des Pays-Bas de football. Titulaire avec Groningue, Cyril Ngonge a inscrit son premier but de la saison avant d'être remplacé après 66 minutes. Francesco Antonucci a lui joué 79 minutes avec Volendam.

Après le but d'ouverture de Ngonge (2e), Jorgen Strand Larsen a doublé la mise pour Groningue (34e) avant que Daryl van Mieghem ne réduise le score (38e). Après la pause, Volendam a inscrit le but égalisateur via Benaissa Benamar (68e). En France, Brecht Dejaegere est resté sur le banc lors du partage entre Toulouse et Nice. Thijs Dallinga a donné l'avance aux Toulousains (20e) avant qu'Aaron Ramsey n'égalise en fin de match (78e). (Belga)