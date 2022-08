IMSA - Fin de série de podiums pour Maxime Martin à Road America

Le Bruxellois Maxime Martin (Aston Martin) a terminé 6e en GTD de la neuvième manche de l'IMSA, le championnat d'endurance nord-américain, dimanche sur le circuit de Road America, aux États-Unis.Alors qu'il restait sur deux victoires et une deuxième place avec son équipier canadien Roman De Angelis, Maxime Martin a vu sa série de podiums s'arrêter dans cette course de 2h40. Partie depuis la 6e place de sa catégorie, l'Aston Martin Vantage GT3 a terminé la course à cette même position, juste devant la Porsche 911 GT3 R de Jan Heylen et son équipier américain Ryan Hardwick. Au classement général, l'épreuve a été remportée au sprint par l'Acura DPi de l'Américain Ricky Taylor et du Portugais Filipe Albuquerque. (Belga)