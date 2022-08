Jupiler Pro League - L'Antwerp s'impose dans le match au sommet contre OH Louvain et prend seul la tête

L'Antwerp a pris seul la tête du championnat de Belgique grâce à sa victoire sur Oud-Heverlee Louvain 4 buts à 2 (mi-temps: 2-1) en clôture de la 3e journée dimanche soir au Bosuil. Auteur d'un doublé en seconde période, Balikwisha a assomé le match pour les Anversois.

Après quelques incursions de part et d'autre, Oud-Hervelee Louvain a ouvert la marque peu avant la demi-heure. Sur un service de Patris, Nachon Nsingi ouvrait la marque d'un tir croisé (27e, 0-1). C'était là le premier but encaissé par l'Antwerp en championnat. Obligés de réagir, les Anversois n'ont pas tardé à renverser la vapeur. Après une belle combinaison, Radja Nainggolan rétablissait d'abord l'équilibre à la 38e minute de jeu sur un centre en retrait de Miyoshi (1-1). Deux minutes plus tard, sur une remise en jeu, le Suisse Michael Frey se retournait pour porter l'Antwerp aux commandes (2-1) pour son troisième but depuis le début de saison. OHL, qui n'avait pas encore encaissé non plus en championnat, parvenait pourtant à égaliser sur phase arrêtée en début de seconde période par Louis Patris reprenant de la tête un coup de coin de Holzhauser (2-2, 55e). L'Antwerp, par Michel-Ange Balikwisha à la 71e (3-2) et à la 82e (4-2), portait le coup de grâce pour s'installer seul en tête du championnat avec un 9 sur 9. Au classement général, l'Antwerp est en effet déjà la seule formation à aligner trois victoires consécutives. Les Anversois devancent un quatuor avec deux succès et une défaite (6 pts): Genk, OHL, Anderlecht et Ostende. Jeudi, l'Antwerp tentera de valider son accession pour les barrages de la Conference League face à Lilleström que les Anversois ont battu 1-3 la semaine dernière en Norvège en match aller du 3e tour préliminaire. (Belga)