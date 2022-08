L'international Nico Schulz visé par une enquête pour violence conjugale

Le défenseur international allemand Nico Schulz (12 sélections) est visé par une enquête pour violence conjugale après une plainte déposée par une ex-petite amie, des accusations contestées par le joueur de 29 ans, a annoncé dimanche son club, le Borussia Dortmund.

Selon une information du Bild am Sonntag, confirmée par la procureure de Dortmund, Sonja Frodermann, à l'agence de presse sportive allemande SID, filiale de l'AFP, une ancienne petite amie de Nico Schulz a déposé une plainte pour violence conjugale. "En raison d'une plainte d'une ex-petite amie, une information judiciaire a été ouverte. Il y a eu une perquisition et des données ont été saisies", a expliqué la procureure. Le Borussia Dortmund s'est "immédiatement entretenu avec le joueur et son conseiller". "Le joueur conteste les charges contre lui", a expliqué le club. Nico Schulz, qui bénéficie de la présomption d'innocence, entend se défendre "avec l'aide d'un avocat", a ajouté le vice-champion d'Allemagne la saison passée. "Les charges, dont le Borussia Dortmund n'avait en aucun cas eu connaissance jusqu'à la publication d'articles dans la presse, sont particulièrement lourdes, et choquantes pour le BVB", a expliqué le club. Le Borussia a toutefois décidé de ne pas prendre de "mesures disciplinaires ou en matière de droit du travail" contre le joueur, car "l'enquête en est à son début" et qu'en l'état les faits sont "extrêmement confus". Il se réserve le droit de mettre en place ces mesures à n'importe quel moment. Nico Schulz, défenseur de Dortmund depuis 2019, a disputé 12 matches avec la sélection allemande entre l'automne 2018 et l'automne 2020, mais n'a plus joué depuis le 11 novembre 2020. (Belga)