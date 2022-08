Mondiaux de kayak sprint - Lize Broekx et Artuur Peters clôturent leur Mondial aux 4e et 18e places en K1 sur 5.000m

Lize Broekx et Artuur Peters ont terminé respectivement aux 4e et 18e places du K1 sur 5.000 mètres aux championnats du monde de kayak en ligne, dimanche à Halifax, au Canada.Les médailles d'or sur cette distance non-olympique sont revenues à la Hongrie, avec Emese Kohalmi, en 23:56.44 chez les dames, et Joakim Linberg, en 21:34.26 chez les messieurs. Lize Broekx, la coéquipière d'Hermien Peters, avec qui elle a pris le bronze quelques heures plus tôt en K2 sur 500m, a terminé en 4e position, à un peu plus de 50 secondes de la Hongroise (24:46.78), tandis que le cadet des Peters a été doublé et n'a pu terminer la course. Plus tôt durant la journée de dimanche, Bram Sikkens et Artuur Peters ont quant à eux terminé à une modeste 7e place de la finale B, soit le 16e rang mondial du K2 sur 500 m. Les faits marquants au niveau belge de ces Mondiaux 2022 de kayak en ligne resteront le bronze du K2 féminin, ainsi que les 4e places d'Hermien Peters sur K1 500 m et de LIze Broekx en K1 5.000m. Artuur Peters a lui signé son meilleur résultat en Mondial en décrochant la 6e place en finale A du K1 1.000m. (Belga)