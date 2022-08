Mondiaux d'équitation - La Belgique termine 13e en dressage, le Danemark sacré devant la Grande-Bretagne

Avec un total de 209.301, la Belgique a pris la 13e place de l'épreuve par pays en dressage aux championnats du monde d'équitation dimanche à Herning au Danemark devant 11.000 spectateurs.

Le titre est revenu au Danemark (235.451), emmené par Cathrine Laudrup-Dufour (Vamos Amigos) auteure du meilleur score (81.864%), qui a devancé la Grande-Bretagne (224.233). L'Allemagne, tenante du titre d'Isabelle Werth (sur Quantaz cette fois), complète le podium (230.791). Avec quatre nouvelles combinaisons, les Allemands doivent se contenter de la 3e marche sur le podium après six médailles d'or consécutives lors des grands rendez-vous internationaux. Deux combinaisons belges ont pu faire leur preuve samedi dans le traditionnel Grand Prix. Domien Michiels, 38 ans, en selle sur Intermezzo van het Meerdalhof, a obtenu un score de 69,596 % (44e). Pour ses premiers Mondiaux, Lore Vandeborne, 26 ans, sur Ikke-Pia van de Bergerhoeve, a récolté une note de 66.910% (71e). Dimanche, Charlotte Defalque, 27 ans, sur Botticceli a été notée à 68.354% (60e) alors que Larissa Pauluis, 42 ans, avec First-Step Valentin aura réussi le meilleur score belge : 71.351% (29e). Les trois meilleurs scores sont pris en compte pour établir le classement par pays. Celui de Lore Vandeborne ne compte donc pas. La Belgique visait une qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et devait pour se faire terminer dans le top 6, ou top 7 si la France, automatiquement qualifiée, est parmi les six premiers. Les Français terminent 12es. L'Allemagne avait été sacrée championne du monde en titre à Tryon aux États-Unis en 2018 où la Belgique avait pris la 9e place. Les épreuves individuelles en dressage débutent lundi à Herning. (Belga)