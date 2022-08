Tour de Louvain - Victor Campenaerts "avait confiance" en son sprint

Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a décroché une victoire surprise dimanche lors du Tour de Louvain - Mémorial Jef Scherens (1.1) en s'imposant dans un sprint à deux face au Tchèque Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl).

"J'avais marqué cette course d'une croix rouge dans mon calendrier", a réagi Campenaerts après la course. "Je trouve que le parcours est fantastique. J'ai vécu dans la région et je connais les routes comme ma poche. C'est aussi spécial de gagner un sprint contre Stybar. J'avais confiance en mon sprint, mais je savais que ce ne serait pas facile, car il était le plus rapide de nous deux, sur papier." L'Anversois a ainsi décroché la 9e victoire de sa carrière, la première cette saison. "Je me sentais bien ces derniers temps. Pour moi, la course représente bien plus que la victoire, je m'en rends compte depuis que je suis un coureur plus expérimenté. Pour moi, la course est synonyme de plaisir, d'amitié et de chouette expérience. Pour les supporters, il s'agit surtout d'un divertissement et pour certains, le cyclisme représente un espoir." Avec la victoire de Campenaerts, Lotto Soudal a pris des points précieux pour conserver sa licence WorldTour à la fin de la saison. "Les bons résultats sont récompensés par des points. Nous ne roulons pas pour accumuler des points mais pour être performants." (Belga)