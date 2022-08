WNBA - Emma Meesseman et Julie Allemand poursuivent leur série de victoires avec Chicago

Emma Meesseman a inscrit un panier à trois points presque décisif lors de la victoire de Chicago Sky face à Connecticut Sun 94 à 91 dans sa Wintrust Arena garnie de 8.224 spectateurs lors des rencontres du championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA) dimanche.

Emma Meesseman a en effet marqué pour faire 92-89 à 28 secondes du terme. L'intérieure flandrienne a inscrit 15 points (6/8 dont 3/4 à 3 points), pris 4 rebonds pour 5 assists et 2 interceptions en 28 minutes de jeu. Julie Allemand a joué dix minutes pour inscrire 4 points (2/3), délivrer 3 assists et prendre un rebond. Leader de la WNBA, Chicago Sky bat son record de victoires en saison régulière avec ce 25e succès (pour 8 défaites). Las Vegas est 2e (22-10) et Connecticut Sun 3e (22-11). Il reste trois rencontres en saison régulière pour Chicago Sky. Face à Seattle Storm, 4e (20-12) mardi, à Las Vegas jeudi et à Phoenix Mercury dimanche. Les playoffs débuteront ensuite avec des quarts de finale (best of 3), demi-finales et finale au meilleur des cinq manches. (Belga)