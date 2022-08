WTA San Jose - Shelby Rogers et Daria Kasatkina joueront pour le titre

La finale du tournoi de tennis WTA 500 de San Jose, épreuve sur surface dure dotée de 757.900 dollars, opposera l'Américaine Shelby Rogers à la Russe Daria Kasatkina.

Rogers, 28 ans, 45e joueuse mondiale, a battu samedi en demi-finale 6-3, 6-4, la Russe Veronika Kudermetova (WTA 19). La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes. L'Américaine tentera de remporter un premier titre sur le circuit WTA après deux finales perdues. Kasatkina, 25 ans, 12e mondiale, a écarté l'Espagnole Paula Badosa, 4e à la WTA et tête de série N.2, 6-2, 6-4 en 1 heure et 22 minutes. La Russe visera le 5e titre WTA de sa carrière, le premier de la saison. (Belga)