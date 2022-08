Challenger Pro League - Un Espagnol à Lommel avec la venue du médian Alex Granell

Alex Granell, 34 ans, vient renforcer le milieu de terrain de Lommel. L'Espagnol de 34 ans, qui arrive en provenance du club bolivien de Bolivar, a signé un contrat de deux ans, a annoncé le club de Challenger Pro League lundi.

Granell a passé six saisons à Gérone, où il a notamment compilé 66 matches de Liga et 148 de Liga2. Après deux ans en Bolivie, le Catalan retrouve donc l'Europe. "Je suis content d'être de retour et le projet de Lommel me parle énormément. J'espère pouvoir rapidement apporter ma touche à l'équipe et mon expérience aux jeunes", a dit Granell. Lommel, 6e sur 8 la saison dernière, débutera son championnat vendredi à Dender. (Belga)