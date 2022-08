Euro de basket féminin U18 - Après deux défaites, la Belgique s'impose facilement contre la Grèce

En battant largement la Grèce 35-60 (mi-temps : 16-27), la Belgique a signé son premier succès à l'occasion de son troisième match de l'Euro de basket féminin pour les moins de 18 ans, lundi à Heraklion en Grèce.Après des défaites contre la République tchèque (58-63) et la Lettonie (55-66), la Belgique s'est cette fois imposée en venant à bout de la Grèce, qui restait pourtant sur deux succès. Nastja Claessens, avec 14 points, a terminé meilleure marqueuse du match. Il faudra attendre l'issue du match entre les Tchèques et les Lettones ce lundi soir pour connaître la position finale des filles de Laurent François dans ce groupe B. Les seize pays répartis en quatre groupes de quatre passent tous le premier tour et joueront en 8es de finale. La Belgique croise avec le groupe A composé de l'Espagne, l'Italie, la Pologne et la Turquie (Belga)