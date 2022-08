La ponctualité des trains en progrès en juillet

Au cours de ce mois de juillet, 91,7% des trains en circulation sont arrivés à destination à l'heure ou avec un retard ne dépassant pas six minutes, selon des statistiques livrées lundi par le gestionnaire du réseau, Infrabel.

En juin, cette ponctualité n'avait été que de 88,2% seulement, soit son plus mauvais résultat cette année. En juillet 2021, elle avait atteint 94,6%. Selon Infrabel, 45,9% des retards sont dus à des tiers (personnes sur les voies, accidents de personne et collisions) et 37% à la SNCB. En juillet de cette année, on a dénombré 3.546 trains partiellement ou totalement supprimés. En proportion, cela représente 3,7% des trains, contre 4,2% en juillet 2021. En juin, il y en avait eu 3.867 (3,9%). Près de la moitié (47,3%) des trains supprimés en juillet trouve leur origine auprès de la SNCB, notamment pour manque de personnel. Quelque 38% des annulations sont dues à des tiers, tandis que 11% sont imputables à Infrabel. Un problème de signalisation sur la ligne 36 à Bruxelles-Nord le 15 juillet a notamment conduit à 138 suppressions de trains, et 9.020 minutes de retard. (Belga)