Variole du singe - La majorité des personnes vaccinées samedi à Lille étaient des Belges

Samedi, un peu moins de 500 injections, avec ou sans rendez-vous, du vaccin contre la variole du singe ont été administrées à Lille. "Environ 90% des personnes vaccinées ce samedi venaient de Belgique", a indiqué à Belga lundi la Ville de Lille.Ces vaccinations ont eu lieu au Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) de Lille, où se tenait samedi une journée exceptionnelle d'ouverture entre 9h et 17h. Il s'agissait uniquement de primo-injections. Au 1er août, la Belgique comptait 482 cas confirmés et 28 hospitalisations. (Belga)