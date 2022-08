Béluga dans la Seine: l'opération "tentée dans la soirée" pour extraire le cétacé

Une opération pour extraire le béluga, cétacé de quatre mètres et environ 800 kg qui se trouve depuis vendredi dans un bassin de la Seine à Saint-Pierre-La-Garenne (Eure), va être réalisée dans la soirée de mardi, a annoncé la préfecture.

"Une opération de transport du béluga égaré dans la Seine va être tentée aujourd'hui dans la soirée", a indiqué aux médias la préfecture de l'Eure, qui pilote l'opération pour sauver l'animal évoluant habituellement dans des eaux froides. Selon la préfecture, l'extraction devrait débuter à 20H00 et le transport du cétacé doit être réalisé par camion vers une destination encore non précisée. Un point presse de la sous-préfète d'Evreux doit intervenir vers 17H30 pour présenter les contours de l'opération. La présence exceptionnelle de l'animal marin dans la Seine et à 70 km de Paris suscite un vif intérêt, au-delà des frontières françaises, avec un afflux de dons de fondations, d'associations et de particuliers pour tenter de sauver le cétacé. Une membre de l'équipe du Marineland d'Antibes (Alpes-Maritimes), arrivée lundi soir sur les lieux, a indiqué que l'opération serait "hors du commun". L'animal devrait être déposé pour quelques jours dans un sas à eau de mer, le temps de recevoir des soins, avant d'être emmené au large pour y être relâché. (Belga)