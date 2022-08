Inval Oekraïne - Moscou pas opposée à une visite des inspecteurs de l'AIEA à la centrale de Zaporijjia

La Russie a déclaré mardi qu'elle était disposée à soutenir une visite d'observateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à la centrale nucléaire de Zaporijjia. L'inquiétude grandit en effet autour de cette installation du sud de l'Ukraine après que celle-ci a été la cible de frappes ces derniers jours.Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu'il fournirait l'assistance nécessaire à une mission de l'AIEA. "Nous sommes prêts à fournir la plus grande assistance pour résoudre les problèmes d'organisation", a-t-il précisé. Dans le communiqué, le ministère suggère également qu'une visite des inspecteurs de l'AIEA a été annulée par les Nations unies il y a un mois. La tension a alors augmenté autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, poursuit encore le communiqué. Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés d'avoir attaqué le site nucléaire ces derniers jours. Ces allégations ne peuvent cependant pas être vérifiées par une source indépendante. (Belga)