L'équipe belge paralympique de dressage vise Paris 2024 à Herning

De mercredi à dimanche, l'équipe belge paralympique de dressage tentera d'obtenir un ticket pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 lors des championnats du monde d'équitation à Herning au Danemark.

Les sept premiers au classement par pays (sans compter la France, qualifiée d'office comme pays organisateur) décrocheront leur billet pour la capitale française et offriront à leur pays quatre places de quota pour des cavaliers dont le nom sera sélectionné ultérieurement, a communiqué le Comité paralympique belge mardi. Barbara Minneci sur Stuart en Grade III, Manon Claeys en selle sur Katharina Sollenburg en Grade IV, Kevin Van Ham avec Eros Van Ons Heem en Grade V et Michèle George (Best of 8) en Grade V défendront les couleurs belges au fil des différents tests. Manon Claeys devait concourir avec son partenaire olympique San Dior 2, en bronze à Tokyo l'an dernier (en individuel test et freestyle grade IV), mais qui n'a pas passé le test vétérinaire n'étant pas totalement apte à être aligné. Manon Claeys montera dès lors son deuxième cheval à Herning, Katharina Sollenburg. Michèle George, avec Best Of 8, avait, elle, conquis l'or olympique à Tokyo en individuel test et freestyle, grade V. Programme . Mercredi: Individuel test pour les Grades IV, II et I . Jeudi: Individuel test pour les Grades III et V . Vendredi: Team test pour les Grades IV, II et I . Samedi : Team test pour les Grades III et V . Dimanche: Freestyle Test pour tous les Grades (Belga)