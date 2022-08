Pour l'ancien cavalier belge Ludo Philippaerts "les Belges sont désormais pris au sérieux"

Mercredi, la Belgique débutera la compétition de saut d'obstacles parmi les favoris aux championnats du monde d'équitation à Herning au Danemark. Pour l'ancien cavalier Ludo Philippaerts, qui a participé à quatre Jeux Olympiques, la génération actuelle a suffisamment de talent pour monter sur le podium une fois de plus.

"Durant ma longue carrière, je n'ai jamais fait partie d'une équipe aussi forte que la génération actuelle", a confié Ludo Philippaerts, 59 ans, comme observateur à l'Agence BELGA. "La Belgique a été sur le podium des trois derniers championnats avec l'or à l'Euro à Rotterdam en 2021 et le bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo et à l'Euro de Riesenbeck en Allemagne. Sans oublier les jeunes champions d'Europe pour la deuxième année de suite. Nous n'avons jamais connu une telle richesse." Pour Ludo Philippaerts, papa de Nicola (qui participent aux Mondiaux sur Katanga) et Olivier, la Belgique est désormais respectée dans le sport équestre et est passée d'un statut d'outsider à celui de favori. "Par rapport à mon époque, les adversaires prennent les Belges au sérieux. Cette année, la Belgique fait partie des candidats pour une médaille, mais il faudra avoir cette petite dose de chance. Ce sera très serré, notamment avec l'Allemagne et la Suède. Je n'oublie pas non plus les Pays-Bas entraînés par Jos Lansink (le cavalier néerlandais naturalisé belge). Il a remporté l'or dans tous les championnats et sait comment préparer une équipe pour un Mondial." (Belga)