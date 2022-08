Tensions à Taïwan - Taïwan estime que la Chine utilise les exercices pour "préparer une invasion"

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a estimé mardi que Pékin utilisait ses exercices militaires à proximité de l'île pour y "préparer" une invasion et "altérer le statu quo" dans la région Asie-Pacifique."La Chine a utilisé les exercices et sa feuille de route militaire pour préparer l'invasion de Taïwan", a déclaré Joseph Wu lors d'une conférence de presse à Taipei. "La véritable intention de la Chine est d'altérer le statu quo dans le détroit de Taïwan et dans toute la région". (Belga)