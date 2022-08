Un suspect arrêté dans l'enquête sur le meurtre de quatre musulmans au Nouveau-Mexique

La police américaine a annoncé mardi l'arrestation du "principal suspect" dans l'enquête conjointe sur les meurtres de quatre hommes musulmans.Les autorités d'Albuquerque, dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique, avaient annoncé samedi enquêter sur un possible lien entre le meurtre de trois musulmans ces dernières semaines et un autre en novembre 2021, et avaient lancé dimanche un appel à témoignage à partir d'une photo de voiture. "Nous avons suivi le véhicule que l'on pense impliqué dans le récent meurtre d'un homme musulman à Albuquerque. Le conducteur a été arrêté et il est notre principal suspect pour les meurtres", a tweeté le chef de la police locale, Harold Medina. La police d'Albuquerque a retrouvé, dans la nuit de vendredi à samedi, le corps d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, musulman et "originaire d'Asie du Sud". "Les enquêteurs pensent que ce meurtre pourrait être lié à trois meurtres récents d'hommes musulmans également originaires d'Asie du Sud", avait alors indiqué la police. Deux de ces victimes étaient originaires du Pakistan: un homme de 27 ans retrouvé mort le 1er août, et un homme de 41 ans dont la dépouille a été retrouvée le 26 juillet. La police a en outre fait le lien avec la mort d'un homme originaire d'Afghanistan tué le 7 novembre 2021 dans cette ville d'un demi-million d'habitants. Dimanche, le président américain Joe Biden s'était dit sur Twitter "en colère et attristé" par ces meurtres. "Nous attendons les résultats d'une enquête approfondie, mais je prie pour les familles des victimes", avait-il fait savoir, assurant que "ces attaques haineuses n'avaient pas leur place en Amérique". (Belga)