WTA Toronto - Mertens, après sa victoire contre Bondar : "Le premier set a fait toute la différence"

Elise Mertens (WTA 37) était satisfaite mardi d'avoir franchi avec succès le premier tour du tournoi WTA Masters 1000 sur dur de Toronto, doté de 2.697.250 dollars. Sur le Court N.4, la Limbourgeoise, 26 ans, a battu la Hongroise Anna Bondar (WTA 54), 25 ans, qu'elle n'avait encore jamais rencontré, 7-6 (7/2), 6-1.

"Je suis très bien entrée dans la partie et j'ai eu l'ascendant dans chacun des deux sets", a-t-elle déclaré après sa qualification. "Je trouve également que j'ai bien servi, même si j'ai commis un peu trop de fautes du fond du court à mon goût (NdlR : elle a mené 5-1 dans le premier set). Heureusement, je suis parvenue à remporter ce premier set et cela a fait toute la différence. C'est justement ce qui m'avait fait défaut lors des deux tournois précédents. Du coup, j'ai pu jouer de manière plus libérée par la suite et mon niveau a également été nettement meilleur." Cette victoire fera du bien à Elise Mertens qui restait sur deux défaites au premier tour à l'occasion de ses deux derniers tournois, à Prague et à Washington. La N.1 belge retrouvera désormais l'Italienne Camila Giorgi (WTA 29), 30 ans, tenante du titre, qui a battu pour sa part la Britannique Emma Raducanu (WTA 10), lauréate de l'US Open l'an dernier, 7-6 (7/0), 6-2. (Belga)