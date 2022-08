Belgian Lions - Les Belgian Lions battus 83-87 par l'Allemagne en match de préparation

Les Belgian Lions se sont inclinés 83-87 face à l'Allemagne dans leur troisième match de préparation aux qualifications pour la Coupe du monde 2023 et pour l'Euro, mercredi soir à Hasselt.

Menés 19-29 après dix minutes, les Belges atteignaient la mi-temps avec un avantage de 4 points (50-46) sur une équipe allemande comptant plusieurs joueurs de NBA. Les Allemands reprenaient les commandes du match dans les deux derniers quarts (19-20 et 14-21) pour finir par s'imposer de 4 points. C'était le troisième match de préparation des troupes de Dario Gjergja, qui avaient joué deux matches en Finlande la semaine dernière (une victoire 71-75 et une défaite 80-71). Les Belgian Lions joueront deux nouveaux matches amicaux, les 12 et 14 août, contre l'Estonie. Le 17 août, ils achèveront cette série de matchs de préparation en France. La Belgique prépare ses rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023 le 25 août face à la Grande-Bretagne à la Mons.arena et le 28 août en Grèce, mais aussi l'Euro qui débutera le 1er septembre à Tbilissi en Géorgie. À l'Euro, la Belgique a été versée dans le groupe A qui se jouera à Tbilissi en Géorgie avec l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. Les joueurs de Dario Gjergja feront leur entrée le jeudi 1er septembre contre la Géorgie (19h00). Les quatre premiers du groupe seront qualifiés pour la phase finale qui aura elle lieu à Berlin en Allemagne. (Belga)