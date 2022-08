Cyclisme: Le champion d'Autriche Felix Großschartner rejoint UAE Emirates

Après Tim Wellens mardi, UAE Emirates a annoncé mercredi l'arrivée de Felix Großschartner. Champion d'Autriche, il quittera la formation BORA-hansgrohe à l'issue de la saison 2022 et portera les couleurs de l'équipe émiratie pendant deux ans.

Großschartner, 28 ans, compte six succès chez les professionnels, dont une étape du Tour de Burgos (2020) et une du Tour des Alpes (2021). Cette saison, le grimpeur a remporté le chrono et la course en ligne lors des championnats d'Autriche. "Je suis vraiment excité à l'idée de rejoindre cette équipe, qui est l'une des meilleures. Je suis heureux d'en faire partie et je suis persuadé que mes qualités constitueront un atout de plus afin de signer de bons résultats", a lancé le coureur, cité par sa nouvelle équipe. (Belga)