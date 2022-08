Jens Keukeleire, le remplaçant, à son tour forfait pour l'Euro de cyclisme à Munich

Appelé à remplacer Yves Lampaert, forfait, Jens Keukeleire a renoncé à son tour à disputer l'Euro de cyclisme à Munich, a annoncé la fédération belge de cyclisme sur les réseaux sociaux sans préciser les raisons de ce nouveau renom. Sven Vanthourenout n'appellera cette fois plus de remplaçant.

Dries De Bondt, Rune Herregodts, Aimé De Gendt, Tim Merlier, Edward Theuns, Dries Van Gestel et Bert Van Lerberghe seront donc les seuls à disputer la course en ligne dimanche et Rune Herregodts sera le seul Belge au départ du contre-la-montre le 17 août. Yves Lampaert devait disputer les deux épreuves, mais le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl, malade après le Tour, n'est pas complétement rétabli. C'est déjà le cinquième forfait, pour diverses raisons, dans la sélection belge pour cet Euro de cyclisme. Chez les dames, Sara Van De Vel a déclaré forfait également pour des raisons médicales. Alana Castrique et Lotte Kopecky ont elles aussi renoncé. Alana Castrique s'est occasionnée une fracture de la clavicule lors d'une chute dans le Tour de France Femmes et Lotte Kopecky a décidé de se consacrer uniquement aux épreuves de cyclisme sur piste en raison de douleurs au dos. Ces championnats de cyclisme se déroulent dans le cadre de la deuxième édition des Championnats d'Europe multisports. Du 11 au 21 août, se tiendront également à Munich les Euros d'athlétisme, de gymnastique, d'aviron, de canoë-kayak, d'escalade, de beach-volley, de tennis de table et de triathlon. (Belga)