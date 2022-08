La Belgique mise sur un sprint et Tim Merlier dans la course en ligne en cyclisme

Sven Vanthourenhout mise sur une arrivée au sprint avec Tim Merlier dans la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme sur route, à Munich dimanche. Le champion de Belgique emmènera la sélection belge sur un parcours essentiellement plat, où une arrivée au sprint semble être en effet l'un des scénarios les plus probables.

Le sélectionneur national doit cependant se passer d'Yves Lampaert, malade, qu'il avait prévu aussi pour le contre-la-montre le 17 août et qu'il a remplacé dans la course en ligne par Jens Keukeleire. Il comptera sur Rune Herregodts, Dries De Bondt, Aimé De Gendt, Edward Theuns, Dries Van Gestel et Bert Van Lerberghe pour emmener Merlier au sprint. D'autres nations parient aussi sur une arrivée au sprint avec Fabio Jakobsen (Pays-Bas), Pascal Ackermann et Phil Bauhaus (Allemagne), Mads Pedersen (Danemark), Sam Bennett (Irlande) ou encore Arnaud Démare (France). Rune Herregodts sera le seul Belge à disputer le contre-la-montre trois jours plus tard. Chez les dames aussi, des forfaits, ceux de Sara Van de Vel laissant Julie Van de Velde comme unique coureuse pour le chrono prévu le 17 août, ceux aussi de Alana Castrique (clavicule) et surtout Lotte Kopecky qui a choisi de se concentrer sur les épreuves de cyclisme sur piste. Justine Ghekiere et Lone Meertens ont été appelées pour accompagner Marthe Truyen, Julie Van de Velde, Sanne Cant, Kim de Baat, Valérie Demey, Lonne Meertens et Jesse Vandenbulcke dans la course en ligne. Une arrivée au sprint est aussi fort probable avec en favorite Lorena Wiebes. La Néerlandaise a démontré sa puissance dans le Tour de France Femmes le mois dernier. L'an dernier, à Trente, Remco Evenepoel, absent en Bavière, avait remporté l'argent dans la course en ligne et le bronze dans le contre-la-montre. (Belga)