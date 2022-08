Le Venezuela veut rétablir les "relations militaires" avec la Colombie

Caracas a entamé des démarches pour rétablir des "relations militaires" avec Bogota, a annoncé mardi le ministre de la Défense vénézuélien, confirmant un réchauffement entre les deux pays après l'élection en Colombie de Gustavo Petro qui pourrait mettre fin à des années de brouille."J'ai reçu des instructions" du président Nicolas Maduro "pour établir immédiatement un contact avec le ministère colombien de la Défense afin de rétablir nos relations militaires", a déclaré le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez, selon le compte Twitter du ministère. "Nous devons commencer à travailler. Cela ne veut pas dire qu'il y aura un changement politique et que les changements se produiront immédiatement, cela n'existe pas. Nous devons y aller petit à petit (...) avec beaucoup de prudence, beaucoup de tact (...) pour que nous assumions les nouvelles réalités à la frontière avec la Colombie", a-t-il poursuivi. Après l'élection en Colombie du président de gauche après des années au pouvoir d'une droite dure, les deux pays ont annoncé qu'ils allaient reprendre les relations diplomatiques rompues en 2019. M. Petro a déclaré à des journalistes que ces contacts faisaient partie d'un "processus de normalisation" et que "dans deux mois, nous pourrons avoir réglé les questions les plus importantes". Les deux pays ont convenu de rétablir des relations au niveau des ambassadeurs avec l'arrivée au pouvoir de M. Petro dimanche dernier, après l'interruption causée par la reconnaissance par l'administration sortante d'Ivan Duque du chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido comme "président par intérim". "Tant que les relations ne seront pas normalisées, il n'y aura pas d'ambassadeurs", a nuancé M. Petro, qui a démenti les informations de presse faisant état d'une rencontre imminente avec Nicolas Maduro. (Belga)