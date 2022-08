Mali: le gouvernement confirme le bilan de 42 soldats tués dans l'attaque à Tessit

Le gouvernement de transition au Mali a confirmé mercredi la mort dimanche de 42 soldats maliens lors d'une attaque attribuée à des jihadistes dans le nord-est du pays, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, un assaut au cours duquel l'armée a "neutralisé 37 terroristes".L'armée a "réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée" à Tessit au cours de laquelle elle a eu "42 morts et 22 blessés" dans ses rangs, faisant aussi état de "37 terroristes neutralisés" et plusieurs de leurs équipements "abandonnés" lors de "plusieurs heures de combat", selon ce nouveau bilan. Le précédent faisait état de 17 soldats et 4 civils tués. (Belga)