Tour de l'Ain: Coup double pour Guillaume Martin vainqueur de la 2e étape, Vansevenant 4e

Guillaume Martin (Cofidis) a remporté la 2e des trois étapes du Tour de l'Ain cycliste (2.1) disputée mercredi sur un profil vallonné de 144 km entre Saint-Vulbas à Lagnieu avec deux fois le col de Portes à franchir (cat.1) et deux cols de deuxième catégorie.

Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl) a pris la 4e place. Le Français, 29 ans, s'offre une première victoire cette saison et un 8e succès professionnel. Guillaume Martin prend la tête au classement général. Vainqueur la veille au sprint, le Britannique Jake Stewart (Groupama-FDJ) s'est logiquement vu déposséder de son maillot de leader. Quatre hommes - les Français Louis Richard (U Nantes Atlantique), Tony Hurel (St Michel-Auber93), le Suédois Jacob Eriksonn (Riwal) et Hannes Wilksch (U23 Allemagne) - se sont montrés en début d'étape. Wiksch et Richard sont restés devant jusqu'au sommet de l'avant-dernière difficulté répertoriée de la journée à 34 km de l'arrivée. La montée du Col de Portes a livré ses premières offensives avec notamment le champion du monde, le Français Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) et Mauri Van Sevenant, avec les Français Rudi Molard, Guillaume Martin, Rémy Rocha, le Colombien Ivan Sosa, le Finlandais Jaakko Hännine, le Néo-Zélandais Georges Bennett et le Suisse Sébastien Reichenbach. Le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segredo) a un moment fait la descente en tête. Seul Alaphilippe et Rocha n'ont pu suivre. Guillaume Martin a faussé compagnie à tout le monde à moins de deux bornes du but. Il a devancé Matthias Skjelmose Jensen (Trek-Segafrdo) et Rudy Molard (Groupama-FDJ). Cette 34e édition du Tour de l'Ain s'achèvera jeudi par un tronçon de 131 km entre le Plateau d'Hauteville et Lélex avec deux fois le col de Menthières (cat.1). Seul vainqueur belge au palmarès, Axel Merckx l'avait emporté en 2003. Harm Vanhoucke a terminé deuxième l'an dernier derrière l'Australien Michael Storer. (Belga)