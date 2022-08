Belcar - Cédric Wauters en pole aux 24 Heures de Zolder

Cédric Wauters (Lamborghini Huracan Super Trofeo) a signé la pole position des 24 Heures de Zolder jeudi soir.L'ensemble des 35 voitures avaient droit à un tour lancé ce jeudi pour déterminer l'ordre de la grille de départ. Cédric Wauters (TotaalPlan Racing) a été le plus rapide en 1:28.797, devançant pour 5 petits millièmes l'Audi R8 LMS PK Carsport du pilote officiel Audi Dries Vanthoor. On retrouve ensuite les Porsche 911 GT3 Cup RED Ant Racing de l'ancien rallyman néerlandais Kevin Abbring en 1:31.542 et de Sam Dejonghe en 1:31.563. Nico Verdonck (Porsche 992 Belgium Racing) clôture le top 5 en 1:31:634. Dans les autres catégories, les poles sont revenues à la Porsche Cayman GT4 d'Arthur Peters en GTB, à la BMW M2 CS de Jarno D'Hauw en TA et à la BMW E90 325i de Vincent Convents en TB. Le départ de la course aura lieu samedi à 16h. (Belga)