Championnats européens - Lisa Vaelen 5e du concours général: "Je ne m'y attendais pas du tout"

Lisa Vaelen a pris la 5e place du concours général individuel dames des championnats d'Europe de gymnastique, disputés dans le cadre des championnats européens, jeudi à Munich. Elle a terminé avec une note de 53,699 points et est devenue la première gymnaste belge à finir dans le top 5 du concours général à l'Euro. Avant elle, Aagje Vanwalleghem s'était classée 6e en 2005 et 2009 et Nina Derwael en 7e position en 2017.

"Je ne m'y attendais pas du tout", a déclaré Lisa Vaelen. "Je n'avais pas d'objectif dans ce concours général. Je visais surtout une qualification en finale par agrès, mais la 5e place du concours général, c'est bien sûr un beau bonus". Lisa Vaelen, qui a eu 18 ans mercredi, est en outre qualifiée pour la finale du saut. Elle est aussi la première réserve au sol et seconde réserve aux barres asymétriques. "Je suis déjà heureuse d'être en fnale du saut", dit-elle. "Beaucoup dépendra des pretstations des autres filles, mais je rêve d'une médaille. Des choses étranges se produisent parfois en finale". Lisa Vaelen espérait se hisser en finale des barres asyméyriques, sans succès. "J'étais confiante avant la compétition, mais ce n'est pas arrivé. J'étais un peu nerveuse. C'est la première grande compétition depuis Tokyo, et en plus avec du public. De plus, un premier exercice est difficile. C'est dommage, mais la soirée est finalement positive". Vaelen disputera aussi la finale du concours par équipes avec la Belgique, qui a pris la 5e place des qualifications, assurant son billet pour les Mondiaux de Liverpool en octobre. "Nous visons au minimum la 5e place en finale. Il y a encore une marge d'amélioration selon moi. Nous avons commis quelques petites erreurs aujourd'hui. Si tout se passe bien, une médaille est possible. Nous deovns être confiantes". (Belga)