Conference League - Anderlecht et l'Antwerp pour confirmer ce soir leur succès de l'aller

Anderlecht et l'Antwerp ont, sur papier, fait le plus dur en s'imposant à l'extérieur lors de leur match aller du 3e tour préliminaire de la Conference League. Ce soir, les deux clubs belges devront confirmer à domicile pour valider leur ticket pour les barrages de cette troisième compétition continentale interclubs.

Sur le coup de 19h30, l'Antwerp de Mark van Bommel, premier en championnat grâce à un bilan immaculé de 9 points sur 9, accueillera Lillestrøm au Bosuil. À l'aller, le Great Old s'était imposé 1-3 en Norvège, notamment grâce à un doublé de Radja Nainggolan. Van Bommel s'est déclaré confiant après le résultat forgé contre le numéro deux du championnat de Norvège et veut voir son équipe continuer sur sa lancée. "Les attentes sont élevées", a-t-il assuré mercredi en conférence de presse. Si le Great Old se qualifie, il a de bonnes chances de rencontrer en barrages les Turcs de Basaksehir Istanbul qui ont aussi gagné leur match aller 1-3 à Breidablik en Islande. De son côté, le RSCA a dominé les Estoniens de Paide Linnameeskond 0-2 à Tallinn la semaine dernière. Si un revirement de situation semble très peu probable, Felice Mazzu a mis en garde ses ouailles contre un probable relâchement mental. "Une victoire 0-2 peut être remontée si nous ne sommes pas concentrés", a prévenu l'entraîneur bruxellois à la veille du match, dont le coup d'envoi est prévu à 20h00 au Lotto Park. Si Anderlecht se qualifie pour les barrages, il défiera le vainqueur du duel entre les Young Boys de Berne et les Finlandais de KuPS. Les Suisses se sont imposés 0-2 à l'aller. (Belga)