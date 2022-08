Déception chez les messieurs en escalade après les qualifications en blocs

Ni Simon Lorenzi, ni Nicolas Collin ni Hannes Van Duysen n'ont pu se qualifier pour les demi-finales de l'épreuve de blocs en escalade aux championnats d'Europe à Munich jeudi. La déception était grande chez les grimpeurs belges.

"C'était un bloc très dur", a commenté Nicolas Collin, 24 ans. "L'ouverture était très technique. Le degré de difficulté était vraiment élevé, mais ce n'est pas une excuse. Le niveau général est très relevé pour cet Euro. Je suis déçu, mais demain on remet ça avec les qualifications pour l'épreuve de difficulté (lead)". Une discipline qui avait vu le Bruxellois décrocher l'or aux Jeux Mondiaux de Birmingham (USA) le mois dernier et devenir vice-champion d'Europe en 2020 à Moscou. "Le lead est mon gros objectif ici, c'est ma spécialité". "Le parcours était très exigeant", a confirmé Simon Lorenzi, 25 ans. "Je voulais bien faire aujoud'hui, ce n'est pas ce à quoi l'on s'attendait. J'était vraiment nerveux. Ce n'est pas facile d'être vraiment parfait dans un grand évènement. Mais je peux encore faire quelque chose de bien dans les prochains jours." Pour son premier Euro, Hanne Van Duysen, 17 ans, espérait aussi mieux. "Aussi bien sur le résultat que sur ma prestation, j'espérais mieux", a avoué le jeune Gantois. "Il y aura encore beaucoup d'Euros pour moi mais ce n'est pas une raison. C'était un des blocs les plus difficiles que j'ai connus. Je ne me suis pas beaucoup entraîné pour le lead, donc je suis curieux de voir ce que cela va donner demain. Mais de toute façon c'est important de prendre de l'expérience pour l'avenir." (Belga)